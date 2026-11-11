Tong Yang Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tong Yang Industry hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,38 TWD. Im letzten Jahr hatte Tong Yang Industry einen Gewinn von 1,11 TWD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,08 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 5,40 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at