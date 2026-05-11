Tong Yang Industry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tong Yang Industry stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 TWD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,77 Prozent auf 5,63 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,29 Milliarden TWD gelegen.

Redaktion finanzen.at