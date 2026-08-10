Tong Yang Industry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tong Yang Industry veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 TWD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tong Yang Industry 5,66 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,89 Milliarden TWD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at