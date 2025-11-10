Tong Yang Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tong Yang Industry hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,49 TWD erwirtschaftet worden.

Tong Yang Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,40 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at