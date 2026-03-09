09.03.2026 06:31:29

Tong Yang Industry veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tong Yang Industry hat am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,17 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tong Yang Industry im vergangenen Quartal 6,51 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tong Yang Industry 6,92 Milliarden TWD umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,43 TWD gegenüber 7,40 TWD im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,96 Prozent auf 25,09 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,60 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

