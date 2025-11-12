Tong-Yang Moolsan gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tong-Yang Moolsan veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 248,94 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -290,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 224,17 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 188,44 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at