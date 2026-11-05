Tong-Yang Moolsan legte Quartalsergebnis vor

Tong-Yang Moolsan hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 484,52 KRW. Im letzten Jahr hatte Tong-Yang Moolsan einen Gewinn von 280,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 260,08 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 224,17 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at