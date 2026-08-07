Tong-Yang Moolsan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tong-Yang Moolsan hat am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 639,52 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tong-Yang Moolsan ein EPS von 304,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Tong-Yang Moolsan 262,53 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 262,57 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at