26.11.2025 06:31:28
Tongcheng-Elong: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Tongcheng-Elong äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,46 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 6,02 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,43 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
