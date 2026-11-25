Tongcheng-Elong präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,49 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tongcheng-Elong 0,460 HKD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,75 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tongcheng-Elong einen Umsatz von 6,02 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at