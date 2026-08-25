Tongcheng-Elong präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tongcheng-Elong lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,31 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tongcheng-Elong 0,300 HKD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,74 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 5,04 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at