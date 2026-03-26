Tongcheng-Elong: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tongcheng-Elong hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tongcheng-Elong im vergangenen Quartal 5,31 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tongcheng-Elong 4,58 Milliarden HKD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,330 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4,78 Milliarden CNY gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,12 HKD beziffert, während im Vorjahr 0,940 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,88 Prozent auf 21,04 Milliarden HKD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,80 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at