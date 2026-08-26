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26.08.2026 06:31:28
Tonghua Dongbao Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tonghua Dongbao Pharma hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 805,2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 722,0 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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