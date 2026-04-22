22.04.2026 06:31:29

Tonghua Dongbao Pharma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tonghua Dongbao Pharma hat am 19.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Tonghua Dongbao Pharma ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 767,6 Millionen CNY gegenüber 561,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,620 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,020 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,94 Milliarden CNY – ein Plus von 46,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tonghua Dongbao Pharma 2,00 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,633 CNY und einem Umsatz von 2,88 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

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