Tonghua Dongbao Pharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tonghua Dongbao Pharma hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 806,1 Millionen CNY gegenüber 707,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at