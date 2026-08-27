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27.08.2026 06:31:29
Tonghua Grape Wine legte Quartalsergebnis vor
Tonghua Grape Wine hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 106,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,8 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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