Tongkun Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tongkun Group hat am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,24 Milliarden CNY – eine Minderung von 16,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27,83 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at