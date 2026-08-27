Tongkun Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tongkun Group veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tongkun Group ein EPS von 0,200 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 29,35 Milliarden CNY gegenüber 24,74 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,972 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 29,35 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at