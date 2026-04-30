Tongkun Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tongkun Group hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tongkun Group 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tongkun Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,49 Milliarden CNY im Vergleich zu 25,26 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,860 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,510 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tongkun Group im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 93,85 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 101,27 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,869 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 93,23 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at