Tongling Jingda Special Magnet Wire: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tongling Jingda Special Magnet Wire hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,09 CNY gegenüber 0,080 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Tongling Jingda Special Magnet Wire mit einem Umsatz von insgesamt 8,26 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,31 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 30,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at