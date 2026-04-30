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30.04.2026 06:31:29
Tongling Zonfa Trinity Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tongling Zonfa Trinity Technology hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,6 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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