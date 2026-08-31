Tongqinglou Catering A präsentierte Quartalsergebnisse

Tongqinglou Catering A hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tongqinglou Catering A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 610,9 Millionen CNY im Vergleich zu 635,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at