Tongwei gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tongwei hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,59 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tongwei -0,520 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Tongwei 22,23 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,58 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,487 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 21,32 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at