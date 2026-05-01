Tongwei mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tongwei hat am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,54 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tongwei ein Ergebnis je Aktie von -0,580 CNY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,13 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 15,93 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,421 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 12,13 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at