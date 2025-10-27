Tongwei: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tongwei hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tongwei ein Ergebnis je Aktie von -0,190 CNY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 24,09 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,38 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at