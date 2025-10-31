TONGYANG LIFE INSURANCE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TONGYANG LIFE INSURANCE hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 170,08 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 572,00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 679,19 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TONGYANG LIFE INSURANCE 601,32 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at