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28.07.2026 06:31:29
TONGYANG LIFE INSURANCE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TONGYANG LIFE INSURANCE stellte am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 428,71 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 232,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 378,87 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 124,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 613,95 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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