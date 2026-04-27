TONGYANG LIFE INSURANCE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TONGYANG LIFE INSURANCE hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 155,08 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TONGYANG LIFE INSURANCE noch ein Gewinn pro Aktie von 296,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,09 Prozent auf 1 117,84 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 603,93 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at