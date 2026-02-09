TONGYANG LIFE INSURANCE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TONGYANG LIFE INSURANCE hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 67,53 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 363,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1 728,72 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 609,17 Milliarden KRW umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 771,53 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte TONGYANG LIFE INSURANCE 2015,00 KRW je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 50,75 Prozent auf 3 574,28 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2 370,97 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at