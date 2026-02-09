09.02.2026 06:31:29

TONGYANG LIFE INSURANCE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TONGYANG LIFE INSURANCE hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 67,53 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 363,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1 728,72 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 609,17 Milliarden KRW umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 771,53 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte TONGYANG LIFE INSURANCE 2015,00 KRW je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 50,75 Prozent auf 3 574,28 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2 370,97 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen