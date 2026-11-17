TONGYANG LIFE INSURANCE stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 163,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 176,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,70 Prozent auf 638,60 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 621,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at