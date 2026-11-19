TONGYANG äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 126,00 KRW gegenüber -62,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TONGYANG in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 131,55 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 160,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at