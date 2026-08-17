TONGYANG Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TONGYANG Securities veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 291,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TONGYANG Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 114,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 465,22 Milliarden KRW gegenüber 188,13 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at