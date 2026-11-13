TONGYANG Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TONGYANG Securities gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 202,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 145,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 340,29 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TONGYANG Securities 238,43 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at