TONGYANG Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TONGYANG Securities hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 175,53 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TONGYANG Securities 289,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat TONGYANG Securities im vergangenen Quartal 1 223,12 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 471,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TONGYANG Securities 213,91 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 479,12 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 590,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 315,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3 461,27 Milliarden KRW, während im Vorjahr 832,07 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

