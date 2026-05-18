TONGYANG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TONGYANG ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TONGYANG die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 34,00 KRW gegenüber -55,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 125,43 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 156,32 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at