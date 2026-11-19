TONGYANG hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 101,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -88,000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 131,55 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 160,51 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at