TONGYANG veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TONGYANG hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 142,61 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -341,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,46 Prozent zurück. Hier wurden 150,08 Milliarden KRW gegenüber 173,42 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 97,61 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren -340,000 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 630,63 Milliarden KRW – eine Minderung um 15,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 750,41 Milliarden KRW eingefahren.

