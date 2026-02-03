03.02.2026 06:31:28

TONGYANG: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TONGYANG präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 142,61 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TONGYANG -353,000 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 150,08 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,42 Milliarden KRW umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 97,61 KRW gegenüber -390,000 KRW im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 630,63 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 15,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 750,41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

