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WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281

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Gefahr 11.11.2026 12:51:08

tonies-Aktie dennoch höher: Wirbel um Helene Fischer-Figur

tonies-Aktie dennoch höher: Wirbel um Helene Fischer-Figur

Der Hörfiguren-Hersteller tonies ruft das Produkt "Helene Fischer - Die schönsten Kinderlieder" zurück.

Weil sich von dem tonie während des Gebrauchs möglicherweise Kleinteile ablösten, könne davon eine Erstickungsgefahr ausgehen, warnte das Düsseldorfer Unternehmen in einer Mitteilung. "Uns ist bewusst, was eine solche Nachricht für Eltern bedeutet, und wir nehmen das sehr ernst."

Wer diesen tonies besitze, solle ihn außer Reichweite seines Kindes bringen und den Artikel ab sofort nicht weiter verwenden, sondern zurückgeben. So sollte auch verfahren werden, wenn bislang keine Auffälligkeiten an der Figur festgestellt worden seien. "Das Fehlerbild tritt nicht bei jedem tonie auf und ist unter Umständen nicht ohne Weiteres erkennbar", warnte der Hersteller.

Keine Hinweise auf weitere Figuren mit Mängeln

Nach ersten Hinweisen sei das Produkt genau untersucht und Produktion und Auslieferung des tonies gestoppt worden. Der nun ebenfalls eingeleitete Rückruf betreffe ausschließlich die Figur mit der Artikelnummer 11003054. "Es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein anderer tonie in ähnlicher Weise betroffen sein könnte."

Kunden sind aufgefordert, für einen Austausch oder eine Erstattung entweder Kontakt mit ihrem Händler oder direkt mit der tonies GmbH aufzunehmen. Demnächst soll auf der Homepage des Unternehmens ein Rücksendeportal zur Verfügung stehen.

Käufer hätten die Wahl zwischen der Erstattung des Preises und dem Ersatz des Produkts durch eine alternative, verfügbare tonie-Figur des aktuellen Sortiments, erläuterte der Hersteller. In dem Fall gebe es einen Gutschein in Höhe des Kaufpreises für den tonies-Onlineshop. Die Rücksendekosten trage das Unternehmen.

Via XETRA steigt die tonies-Aktie zeitweise um 0,74 Prozent auf 13,66 Euro.

/beg/DP/stk

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

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