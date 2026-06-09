tonies Aktie

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WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281

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Mandat 09.06.2026 10:59:39

tonies-Aktie in Grün: Tobias Wann bleibt länger CEO

tonies-Aktie in Grün: Tobias Wann bleibt länger CEO

Der Spielwarenhersteller tonies soll auch in den nächsten drei Jahren von Vorstandschef Tobias Wann geführt werden.

Der Aufsichtsrat habe das Mandat von Wann bis Ende 2029 verlängert, teilte das im Kleinwerteindex SDAX gelistete Unternehmen tonies am Dienstag in Luxemburg mit.

Wann hatte das Amt Anfang 2024 als Nachfolger der Unternehmensgründer Patric Faßbender und Marcus Stahl übernommen.

Die tonies-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,37 Prozent höher bei 10,80 Euro.

/err/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: Boxine GmbH

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