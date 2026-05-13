tonies-Aktie in Grün: Toniebox 2 sorgt für Umsatzsprung

Der Spielwarenhersteller tonies ist unter anderem dank einer hohen Nachfrage nach der "Toniebox 2" mit einem hohen Wachstum in das Jahr gestartet.

Der Umsatz sei im ersten Quartal um 29 Prozent auf fast 126 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte das seit Dezember im Nebenwerte-Index SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mit. Bereinigt um die Folgen des starken Euro habe das Wachstum 35 Prozent betragen. "Der Schwung, den wir 2025 mit dem Launch der Toniebox 2 weltweit aufgebaut haben, trägt weiter", sagte Unternehmenschef Tobias Wann. Angaben zum Gewinn in den ersten drei Monaten machte tonies nicht. Die 2026er-Prognose wurde bestätigt.

Den Plänen des Managemenst zufolge soll der Umsatz von tonies dieses Jahr auf mehr als 760 Millionen Euro steigen. Das wäre ein währungsbereinigtes Wachstum von mehr als einem Fünftel. Die Marge gemessen an dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf 9 bis 11 Prozent zulegen.

Im XETRA-Handel geht es für die Anteilsscheine von tonies zeitweise um 2,47 Prozent nach oben auf 9,96 Euro.

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LUXEMBURG (dpa-AFX)