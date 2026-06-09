tonies Aktie
WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281
|Mandat
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09.06.2026 09:24:39
tonies-Aktie in Rot: Tobias Wann bleibt länger CEO
Der Aufsichtsrat habe das Mandat von Wann bis Ende 2029 verlängert, teilte das im Kleinwerteindex SDAX gelistete Unternehmen tonies am Dienstag in Luxemburg mit.
Wann hatte das Amt Anfang 2024 als Nachfolger der Unternehmensgründer Patric Faßbender und Marcus Stahl übernommen.
Die tonies-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 10,70 Euro.
/err/stk
LUXEMBURG (dpa-AFX)
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Bildquelle: Boxine GmbH
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