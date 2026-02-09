tonies Aktie
WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281
|Positive Analyse
|
09.02.2026 11:30:39
tonies-Aktie klettert auf Hoch seit 2022
Mit rund zehn Prozent Plus im Jahr 2026 sind sie auf Kurs in Richtung ihres Rekords nach dem Börsengang im November 2021 bei 14,20 Euro.
Bei der Berenberg Bank bleiben die Aktien des Anbieters der Tonie-Audiobioxen für Kinder nach jüngsten Eckdaten und der Kursrally auf der Favoritenliste. Die Papiere seien noch moderat bewertet, schrieb der Analyst Gerhard Orgonas. Sein Kursziel liegt mit 14,50 Euro über dem bisherigen Rekord.
Felix Dennl vom Bankhaus Metzler stockte sein Kursziel am Morgen zumindest auf 12,50 Euro auf. Die jüngsten Zahlen zeigten überlegene Dynamik im Vergleich mit anderen Spielzeugmarken. 2026 werde wohl erneut ein Jahr mit profitablem Wachstum.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,Boxine GmbH
Nachrichten zu tonies
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Tonies auf 'Buy' - Ziel 14,50 Euro (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|tonies-Aktie steigt: Toniebox 2 sorgt für Rekordwachstum und höhere Marge (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Tonies auch Wochen nach SDax-Aufnahme gefragt - Starke Eckdaten (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ROUNDUP/'Toniebox 2' kommt gut an: SDax-Neuling Tonies schlägt Erwartungen (dpa-AFX)
Analysen zu tonies
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|tonies Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|tonies Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|tonies Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|tonies
|11,54
|4,53%