Positive Analyse 09.02.2026 11:30:39

tonies-Aktie klettert auf Hoch seit 2022

tonies-Aktie klettert auf Hoch seit 2022

Die Aktien des SDAX-Neulings tonies haben am Montag mit 11,62 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2022 erreicht.

Mit rund zehn Prozent Plus im Jahr 2026 sind sie auf Kurs in Richtung ihres Rekords nach dem Börsengang im November 2021 bei 14,20 Euro.

Bei der Berenberg Bank bleiben die Aktien des Anbieters der Tonie-Audiobioxen für Kinder nach jüngsten Eckdaten und der Kursrally auf der Favoritenliste. Die Papiere seien noch moderat bewertet, schrieb der Analyst Gerhard Orgonas. Sein Kursziel liegt mit 14,50 Euro über dem bisherigen Rekord.

Felix Dennl vom Bankhaus Metzler stockte sein Kursziel am Morgen zumindest auf 12,50 Euro auf. Die jüngsten Zahlen zeigten überlegene Dynamik im Vergleich mit anderen Spielzeugmarken. 2026 werde wohl erneut ein Jahr mit profitablem Wachstum.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

tonies-Aktie steigt: Toniebox 2 sorgt für Rekordwachstum und höhere Marge
tonies-Aktie versucht Ausbruch über 10-Euro-Marke

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,Boxine GmbH

07:22 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 tonies Buy Warburg Research
06.02.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

