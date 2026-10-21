tonies Aktie
WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281
|Rally
|
21.10.2026 16:56:00
tonies-Aktie mit neuem Rekord: Rückenwind von NuWays vor den Zahlen
Erst am Vortag hatte Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF sein Kursziel in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 12. November auf 17,50 Euro aufgestockt und seine positive Empfehlung entsprechend beibehalten. Der Experte ist optimistisch, dass der Absatz der Tonie-Unterhaltungsboxen stärker als erwartet ausfallen könnte. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien relativ einfach zu toppen, nachdem die aktuelle Generation Toniebox 2 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erst Mitte September 2025 ins Rennen gegangen sei und in anderen Regionen sogar noch später. Zudem sieht er Auftrieb durch die neuen Inhalte.
Am Mittwoch zog Analyst Christian Sandherr von NuWays nach. Auch er blickt zuversichtlich auf die anstehenden Quartalszahlen und rechnet mit einer robusten Nachfrage. Bedacht werden sollte auch, dass das dritte Quartal von den Einkäufen der Einzelhändler vor der Weihnachtssaison geprägt sei. Daher würden die Zahlen mehr über das Vertrauen des Handels in das Weihnachtssortiment aussagen als über die Nachfrage der Endverbraucher. Sandherr bleibt bei einem Kursziel von 18,50 Euro und einer "Buy"-Einstufung.
/mis/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu tonies
|
21.10.26
|EQS-PVR: tonies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
21.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
20.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|tonies-Aktie klettert auf Hoch seit 2021 - Oddo BHF optimistisch für Zahlen (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
Analysen zu tonies
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|tonies
|13,96
|-4,64%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 242,32
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.