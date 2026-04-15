tonies Aktie
WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281
|Unter Druck
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15.04.2026 12:55:38
tonies-Aktie: Nach Kurssprung folgt deutliche Korrektur
Am Mittwoch verloren die tonies-Titel des Spielwarenherstellers bis zu 7,5 Prozent. Am Vortag hatte das Unternehmen die Anleger mit vorgelegten Zahlen nur kurz begeistert. Der erste Kurssprung bis an die 11-Euro-Marke war am Dienstag von einigen Anlegern zum Kasse machen genutzt worden. Am Mittwoch stand der Kurs nun wieder zeitweise knapp unter der 10-Euro-Marke. Zuletzt wurden die Papiere via XETRA 6,90 Prozent tiefer gehandelt bei 9,85 Euro.
Kritische Punkte wurden von Analysten auch am Mittwoch nicht erkannt, sie äußerten sich voll des Lobes über den Expansionskurs in den USA und den erfolgreichen Verkaufsstart der "Toniebox 2", in der Analyst Christian Sandherr von Nuways Research einen strukturellen Kurstreiber sieht.
Seit September haben die Aktien aber einen guten Lauf hinter sich, der im Februar zur SDAX-Aufnahme führte. In deren Folge hatte die erste Kursspitze sogar bei 12 Euro gelegen, bevor die Aktien im März durch die generellen Verwerfungen des Iran-Krieges belastet wurden.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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