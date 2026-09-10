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WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281

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Weihnachtsfiguren 10.09.2026 15:39:39

tonies-Aktie rutscht ab: Bots setzen Online-Verkauf zu

tonies-Aktie rutscht ab: Bots setzen Online-Verkauf zu

Unseriöse Händler haben den Online-Verkauf des Tonie-Figuren-Herstellers nach dessen Angaben mit automatisierten Computerprogrammen - sogenannten Bots - torpediert.

Nachdem die Firma tonies am Mittwoch auf ihrer Webseite den Verkauf von Weihnachtsfiguren begonnen hatte, gingen viele Kunden leer aus und Bestellversuche scheiterten. In sozialen Medien brachten einige Kunden ihren Frust zum Ausdruck. Plötzlich sei der zuvor gefüllte Warenkorb wieder leer gewesen, schrieb eine Nutzerin auf Instagram. "Ich fühle mich echt veräppelt."

Die für Kinder konzipierte Toniebox wird seit 2016 verkauft. Figuren, sogenannte tonies, werden auf eine würfelförmige Lautsprecher-Box gesetzt, um Inhalte wie Hörspiele und Musik abzuspielen oder etwas Eigenes aufzunehmen. Zudem gibt es Figuren mit Wissens- und Lerninhalten.

Immer wieder Bot-Attacken

Das Unternehmen veröffentlichte nach den Verkaufsproblemen ein Entschuldigungsschreiben an die Kundschaft: "Es tut uns aufrichtig leid, dass es momentan nicht so läuft, wie es sollte." Der Firma sei bekannt, dass Wiederverkäufer regelmäßig versuchten, sich mit Bots größere Mengen unserer Produkte zu sichern. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.

Obwohl Serverkapazitäten erhöht und Maßnahmen gegen Bots auf den Weg gebracht worden waren, hätten Bots dieses Mal "mit ihrer schieren Menge an Anfragen unsere Seite lahmlegen" können, hieß es von tonies. Die Online-Nachfrage von Menschen sei am Mittwoch hoch gewesen. "Zusätzlich dazu haben massenhafte, automatisierte Bot-Anfragen gleichzeitig auf unserer Seite eingeschlagen." Dem in sozialen Medien geäußerten Verdacht der künstlichen Verknappung - dass also eine Ware knapp gehalten wird, um den Kaufanreiz zu erhöhen - widersprach die Firma. Man habe die Produktionsmengen deutlich erhöht.

Im XETRA-Handel verliert die tonies-Aktie zeitweise 2,68 Prozent auf 11,64 Euro.

/wdw/DP/men

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

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