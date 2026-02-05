tonies-Aktie steigt: Toniebox 2 sorgt für Rekordwachstum und höhere Marge

Finanzchef Hansjörg Müller geht davon aus, dass "die Nachfrage nach tonies -Figuren auch künftig stark bleiben wird", wie er am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung von Eckdaten für 2025 laut Mitteilung sagte. tonies hatte die zweite Generation des Audio-Würfels für Kinder im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht. In dem vom Weihnachtsgeschäft und vielen Aktionstagen, wie dem Black Friday, geprägten vierten Quartal machte tonies dann die Hälfte seines Jahresumsatzes.

Insgesamt stieg der Umsatz im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 um 31 Prozent auf 630 Millionen Euro und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Marge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 8,5 Prozent. Dies führt das Unternehmen auf den gestiegenen Verkauf margenstärkerer Produkte zurück.

Das im SDAX notierte Papier legte zeitweise an die sechs Prozent zu, zuletzt betrug das Plus noch 4,5 Prozent. tonies war Ende Dezember in den Kleinwerte-Index aufgestiegen. Die Analysten des Bankhauses Metzler lobten am Donnerstag die Kommentare des Managements zur Margenentwicklung.

tonies-Finanzchef Müller bezeichnete die Toniebox 2 als "bislang größte Produktinnovation", trotz derer die Margen weiter ausgebaut werden konnten. Tonies-Chef Tobias Wann sieht in den erzielten Ergebnissen die Grundlage, um das profitable Wachstum auch 2026 fortzusetzen.

Die endgültigen Zahlen will tonies am 14. April vorstellen./lew/err/mis

Tonies auch Wochen nach SDAX-Aufnahme gefragt

Die Geschäftsentwicklung von tonies ist weiterhin ganz nach dem Geschmack der Anleger. Die Titel des Herstellers von Audioboxen für Kinder zogen am Donnerstagvormittag in der Spitze um 6,6 Prozent an, wobei erstmals seit der Frühphase des Börsengangs wieder Kurse über 11 Euro erreicht wurden. Der Aufschlag schrumpfte zwar zuletzt etwas, doch damit blieben sie in einem schwächeren Marktumfeld unter den Spitzenwerten im Kleinwerte-Index SDAX, in den sie erst im Dezember aufgenommen wurden. Die tonies-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 2,26 Prozent stärker bei 10,84 Euro.

Tonies berichtete Eckdaten zum vierten Quartal, das vom wichtigen Weihnachtsgeschäft und einem erfolgreichen Verkaufsstart der "Toniebox 2" geprägt war. Felix Dennl von der Privatbank Metzler schrieb, der Zwischenbericht sei auch vor dem Hintergrund der Schnäppchentage "Black Friday" und "Cyber Monday" stark gewesen. Das Unternehmen wachse in Nordamerika stark, erziele aber auch im bereits etablierten deutschsprachigen Markt ein prozentual zweistelliges Wachstum. Dies sei ermutigend.

Dennl ist der Ansicht, dass Tonies im gesamten Portfolio eine starke Markenpräsenz und eine solide operative Leistung in einem volatilen Marktumfeld aufweist. Positiv erwähnte er die Margenentwicklung. Obwohl die Aktie in den vergangenen Monaten bereits einen guten Lauf hatte, seien weitere Kursgewinne möglich.

Oliver Wojahn, der für das Analysehaus MWB tätig ist, hieß es: "Die starke Performance untermauert einen optimistischen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, der durch die Toniebox 2 und neue globale Partnerschaften gestützt wird."

2021 war das Unternehmen auf dem Umweg über einen Spac-Mantel an die Börse gegangen. Damals wurden in den ersten Wochen von den Anlegern Spitzenkurse knapp über 14 Euro gezahlt. Danach herrschte lange Zeit Tristesse, in der die Aktie zuerst bis auf 3,48 Euro absackte und dann im Bereich von 7 bis 8 Euro ihre Grenzen fand. Richtig in Schwung kamen sie erst wieder im August 2025 mit der Vorstellung der "Toniebox 2". Seitdem hat sich der Kurs fast verdoppelt.

