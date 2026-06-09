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WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281

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Mandat 09.06.2026 07:34:39

tonies-Aktie: Tobias Wann bleibt länger CEO

tonies-Aktie: Tobias Wann bleibt länger CEO

Der Spielwarenhersteller tonies soll auch in den nächsten drei Jahren von Vorstandschef Tobias Wann geführt werden.

Der Aufsichtsrat habe das Mandat von Wann bis Ende 2029 verlängert, teilte das im Kleinwerteindex SDAX gelistete Unternehmen tonies am Dienstag in Luxemburg mit.

Wann hatte das Amt Anfang 2024 als Nachfolger der Unternehmensgründer Patric Faßbender und Marcus Stahl übernommen.

/err/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

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