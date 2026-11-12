Tonies Q3 Revenue Up, Reiterates FY26 Estimates; Shares Down

(RTTNews) - Tonies SE (TNIE.DE), a Luxembourg-based children's entertainment products company, reported Thursday a rise in its third-quarter revenue, and reaffirmed the guidance for financial year 2026.

Revenue for the third quarter rose 27.5 percent to 179.9 million euros from 141.0 million euros last year. Revenue climbed 26 percent at constant currency rates.

In the quarter, North America revenue grew 42 percent from last year to 72.7 million euros, remaining the largest and fastest-growing segment.

In the first nine months of fiscal 2026, Group revenue climbed 33 percent year-over-year to 422.9 million euros.

Further, for fiscal 2026, Tonies continues to expect Group revenue growth of more than 20 percent to over 760 million euros, and more than 30 percent in North America, both at constant currency rates. Adjusted EBITDA margin is still expected at 9.0 to 11.0 percent.

On XETRA, Tonies shares were down 2.77 percent, trading at 13.32 euros.