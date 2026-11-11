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WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281

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11.11.2026 12:40:00

Tonies ruft Kinderliederfigur mit Musik von Helene Fischer zurück

»Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder«: Kunden sollen die Hörspielfigur von Tonies zurückgeben. Der Hersteller warnt vor Kleinteilen, die sich ablösen können. Und vor Erstickungsgefahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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