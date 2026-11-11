tonies Aktie
WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281
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11.11.2026 12:40:00
Tonies ruft Kinderliederfigur mit Musik von Helene Fischer zurück
»Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder«: Kunden sollen die Hörspielfigur von Tonies zurückgeben. Der Hersteller warnt vor Kleinteilen, die sich ablösen können. Und vor Erstickungsgefahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu tonies
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07:30
|EQS-News: tonies verzeichnet starkes drittes Quartal mit zweistelligem Wachstum in allen Segmenten – Umsatz in den ersten neun Monaten um 33 % gestiegen (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: tonies delivers strong Q3 with double-digit growth across all segments, nine-month revenue up 33% (EQS Group)
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11.11.26
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|Tonies ruft Kinderliederfigur mit Musik von Helene Fischer zurück (Spiegel Online)
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06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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02.11.26
|XETRA-Handel: Zum Start Gewinne im SDAX (finanzen.at)
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30.10.26
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28.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
Analysen zu tonies
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
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|21.08.26
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|22.09.26
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